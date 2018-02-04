«Металлург» с известным футболистом в составе забил пять голов-красавцев «Тамбову-М»

"Металлург" одержал первую победу в 2018 году.

Липецких футболистов можно поздравить с первой победой в зимних контрольных матчах. Под горячую руку «сталеваров» на искусственном поле в «Парусе» попалась «молодежка» «Тамбова» - 5:0.

Нельзя сказать, что у нашей команды были реваншистские настроения. Но первый зимний матч две недели назад наша команда проиграла тамбовской основе, выступающей в ФНЛ - 0:4. Теперь «долг» за старших товарищей отдали дублеры «Тамбова».

В первом тайме тренер «Металлурга» Сергей Машнин использовал состав, близкий к основному, а во второй половине сменил всех, бросив в бой даже собственных дублеров. Но разница оказалась не столь заметна: до перерыва в воротах тамбовчан побывали три мяча, после – еще два.

Счет едва ли не в первой атаке открыл Александр Харин (3-я минута), затем блеснул дриблингом и из-за пределов штрафной закрутил мяч в угол Сергей Чернышов (30-я минута), а Александр Викторов после фланговой подачи забил гостям «гол в раздевалку» (43-я минута) – 3:0.

После перерыва свой первый гол за главную команду забил Давид Галстян (60-я минута), пока еще даже не заявленный за основу, а выступающий за «Металлург-М» в первенстве «Черноземья». Причем мяч получился на загляденье: юный полузащитник с 25 метров забросил мяч «за шиворот» тамбовскому голкиперу.

За пять минут до финального свистка «Металлург» вновь организовал взятие чужих ворот, достойное «хит-парада лучших голов». Сергей Белоусов кинжальным пасом разрезал всю оборону гостей, и Владислав Мызгин и Евгением Барбашиным убежали вдвоем на вратаря. Коренной тамбовчанин Мызгин огорчать свою бывшую команду не стал, а выкатил мяч на пустые ворота Барбашину, который и поставил точку в матче.

Добавим, что в первом тайме за «Металлург» играл один из лучших воспитанников в новейшей истории липецкого футбола 32-летний Роман Войдель, за плечами которого более десяти сезонов в первом дивизионе/ФНЛ. Осенью Войдель остался без команды, пкинув Томь», и сейчас поддерживает форму с родным клубом. Правда, не факт, что липчане смогут заявить известного футболиста: зарплаты в ФНЛ сейчас в десять и боле раз превышают суммы, которые получают в «Металлурге».

В игре с «Тамбовом-М» Войдель запомнился тем, что… нарушил правила в собственной штрафной, и гости получили право на пенальти. Однако игрок тамбовчан с 11 метров пробил мимо ворот счастливого отца Ивана Скрипника (GOROD48 присоединяется к поздравлениям с рождением дочери!).

В воскресение у «игроков «Металлурга» заслуженный выходной, а с понедельника вновь – на работу на тренировках!



Видеообзор появится на нашем сайте чуть позже.

