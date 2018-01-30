Общество

вчера, 16:52

В Липецкой области будут введены новые меры социальной поддержки школьников и студентов

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В Липецкой области будут введены новые меры социальной поддержки школьников и студентов

Такую возможность рассмотрели на административном совете

На очередном заседании административного совета были рассмотрены вопросы об увеличении размера государственной социальной помощи до 600 рублей на детей и бесплатного проезда в общественном транспорте городского и пригородного сообщения по льготным транспортным картам для школьников и студентов, воспитывающихся в семьях, где оба родителя или единственный родитель являются неработающими инвалидами.

Для школьников и студентов основной занятостью является обучение в образовательных организациях, в связи с чем возрастает нагрузка на семейный бюджет. С этой целью принято решение для школьников и студентов, воспитывающихся в малоимущих семьях (кроме детей из многодетных семей) увеличить размер государственной социальной помощи до 600 рублей на одного ребёнка. Соответствующие поправки предлагается внести во вторую статью Закона Липецкой области от 29 марта 2005 года № 179-ОЗ «О государственной социальной помощи». В действующей редакции предусмотрено оказание социального пособия малоимущим семьям - не более 300 рублей в месяц в расчете на одного человека.  При увеличении данной выплаты до 600 рублей для 6481 школьников и студентов в возрасте от 7 до 24 лет потребуется дополнительно 23,3 млн. рублей.

Еще одно нововведение – бесплатный проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения по льготным транспортным картам для школьников и студентов, воспитывающихся в семьях, где оба родителя или единственный родитель являются неработающими инвалидами. 

Затраты организаций, предоставивших бесплатный проезд, будут возмещены субсидиями из областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

По линии управления социальной защиты населения области насчитывается 536 детей, которые воспитываются в семьях, где оба родителя или единственный родитель - неработающие инвалиды. С введением бесплатного проезда для детей данной категории потребуются дополнительно 1,9 миллиона рублей.

По результатам заседания административного совета управлению социальной защиты населения области поручено внести изменения в Закон Липецкой области от 27.03.2009 г. № 259-ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» в части установления бесплатного проезда в общественном транспорте городского и пригородного сообщения по льготным транспортным картам для школьников и студентов, воспитывающихся в семьях, где оба родителя или единственный родитель являются неработающими инвалидами, а также в Закон Липецкой области от 29.03.2005г. № 179-ОЗ «О государственной социальной помощи»  в части касающейся увеличения размера государственной социальной помощи для детей, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.



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Комментарии (3)

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ЗИМА

вчера, 20:22
КАКОЙ ТО БРЕД -, НУЖНО ВСЕМ ДЕТЯМ И СТУДЕНТАМ РАЗРЕШИТЬ БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ!
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пиарятся властя

вчера, 19:16
перед выборами . Ну да навальный их правильно окучивает .
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а зачем их поддерживать

вчера, 17:30
они все равно покидают эту жемчужину навсегда. они едут туда где жить можно
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