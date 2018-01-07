В Липецке сегодня изъяли 77 бутылок алкоголя

Подозревают подделку.

Сегодня сотрудниками отдела лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведено информационно – аналитическое наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции в предприятиях торговли и общественного питания.



При проведении наблюдения в Липецке в двух магазинах (район Петровского рынка и НЛМК) выявлены факты реализации алкогольной продукции с визуальными признаками подделки федеральных специальных марок, а именно водка 0,5л, 40% в количестве 37 бутылок в одном магазине и 40 бутылок в другом.



По факту обнаружения алкогольной продукции были составлены протоколы изъятия и определение о возбуждении административного правонарушения по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ. Алкогольная продукция изъята и будет направлена для проведения экспертизы на предмет подлинности ФСМ.



Напомним, днём раннее 27 бутылок водки с визуальными признаками подделки федеральных специальных марок было обнаружено и изъято из реализации в магазине в районе Сокола.