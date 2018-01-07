Общество

вчера, 22:53

В Липецке сегодня изъяли 77 бутылок алкоголя

8 519
#алкоголь #спиртное
В Липецке сегодня изъяли 77 бутылок алкоголя

Подозревают подделку.

Сегодня сотрудниками отдела лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведено информационно – аналитическое наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции в предприятиях торговли и общественного питания.

При проведении наблюдения в Липецке в двух магазинах (район Петровского рынка и НЛМК) выявлены факты реализации алкогольной продукции с визуальными признаками подделки федеральных специальных марок, а именно водка 0,5л, 40% в количестве 37 бутылок в одном магазине и 40 бутылок в другом.

По факту обнаружения алкогольной продукции были составлены протоколы изъятия и определение о возбуждении административного правонарушения по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ. Алкогольная продукция изъята и будет направлена для проведения экспертизы на предмет подлинности ФСМ.

Напомним, днём раннее 27 бутылок водки с визуальными признаками подделки федеральных специальных марок было обнаружено и изъято из реализации в магазине в районе Сокола.
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#алкоголь #спиртное

Комментарии (8)

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Юлия Панарина

25 минут назад
А почему в погребок на вермишева не зашли. Там ленка плесеинова по прилавком 777 бутылок прячет
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>> Мария Осипова

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Калдырь

сегодня, 02:04
Необходимо срочно сократить сотрудников отдела лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области как президент ментов сократил. А то с их работой на лимонад перейдем.
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Шофер-пешеход

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Шариков

вчера, 23:16
Ну зачем же вы? Где же мы теперь харчеваться будем?
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Алкаш

вчера, 23:01
«В количестве 37 бутылок в одном магазине и 40 бутылок в другом». Я тоже хочу устроиться к ним на работу и с таким же размахом внахаляву отмечать рождество.
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