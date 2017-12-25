Муниципальные маршруты №№ 1, 7, 325 будут продлены с 28 декабря

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что в целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона «Елецкий» и района Опытной станции в схемы движения муниципальных маршрутов №№ 1,7, 325 будут изменены.

С 28 декабря автобусы маршрута № 7 «10 микрорайон – 3 уч., ЛТЗ» будут следовать до микрорайона «Елецкий» по схеме – «… - ул. Вермишева – ул. 9 микрорайон – ул. Московская – микрорайон «Елецкий». Маршрут № 1 «Ж/д вокзал - пр. Победы - пл. Клименкова» будет продлён до района Опытной станции и осуществлять движение по схеме – «… - ул. Терешковой – ул. Гагарина – Товарный проезд – ул. Опытная – Боевой проезд – ул. Железнякова – ул. Пришвина». С 29 декабря автобусы муниципального маршрута № 325 «Технический университет - пл. Клименкова» будут следовать до микрорайона «Елецкий» по схеме – «… - ул. Московская – микрорайона «Елецкий».

