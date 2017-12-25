Общество

сегодня, 14:54

Муниципальные маршруты №№ 1, 7, 325 будут продлены с 28 декабря

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Муниципальные маршруты №№ 1, 7, 325 будут продлены с 28 декабря

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что в целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона «Елецкий» и района Опытной станции в схемы движения муниципальных маршрутов №№ 1,7, 325 будут изменены.

С 28 декабря автобусы маршрута № 7 «10 микрорайон – 3 уч., ЛТЗ» будут следовать до микрорайона «Елецкий» по схеме – «… - ул. Вермишева – ул. 9 микрорайон – ул. Московская – микрорайон «Елецкий».

Маршрут № 1 «Ж/д вокзал - пр. Победы - пл. Клименкова» будет продлён до района Опытной станции и осуществлять движение по схеме – «… - ул. Терешковой – ул. Гагарина – Товарный проезд – ул. Опытная – Боевой проезд – ул. Железнякова – ул. Пришвина».

С 29 декабря автобусы муниципального маршрута № 325 «Технический университет - пл. Клименкова» будут следовать до микрорайона «Елецкий» по схеме – «… - ул. Московская – микрорайона «Елецкий».


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Комментарии (10)

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Реал

37 минут назад
Елецкий насосал)
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Саня

сегодня, 16:21
А 325 тоже муниципальный маршрут? Непонятно почему тогда МУП транс а эопе?
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222

сегодня, 16:09
Читатель, Иванов не выполняет свои обещания вот одна из идей http://narodportal.ru/idea/view/idofdvo.html Подведенный итог обсуждения Глава администрации города Липецка Ответ от 09.2017 Инициатива планируется к реализации почему бы не продлить хотя бы муниципальные №24№24 а до Переезда там что нелюди живут или родные депутатов там не проживают по этому обещенное не выполняется.
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мой комментарий

сегодня, 16:09
А что, 7 разве не 7т ???
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Житель Кузьминских Отвержек

сегодня, 16:05
бабушка с внуками, правильно сказала, надо вернуть остановку автобуса №1 в село Кузьминские Отвержки. В Липецкой области два государства. Не дай бог выручка попадет в бюджет, а не к частнику Л-бус, который цены завышает безмерно. После этого уважай транспортный отдел и отдел цен. Устроили беспредел цен. Беспредел "Запрет остановки автобусного Маршрута №1 в селе Кузьминские Отвержки" - ни в какие рамки не вписывается.Стыдоба власти, скоро будем ходить пешком, у Л-буса будут новогодние каникулы, автобусы будут ходить через 3-4 часа.
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Читатель

сегодня, 15:45
222, нужно добиваться, как этого добиваются остальные Липчане! А не комментарии строчить под постами
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222

сегодня, 15:15
Обалдеть на ск продлили!!!!! а на Сырском Руднике нельзя продлить №315 №24 №24 а №345 на 1 остановку до Переезда что же люди Страдают пешком по грязи идут на маршрутки.
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222

сегодня, 15:12
бабушка с внуками, 1 т )))
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бабушка с внуками

сегодня, 15:08
Непонятно про №1, ведь он идет на Северный Рудник
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