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Муниципальные маршруты №№ 1, 7, 325 будут продлены с 28 декабря
Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что в целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона «Елецкий» и района Опытной станции в схемы движения муниципальных маршрутов №№ 1,7, 325 будут изменены.
Маршрут № 1 «Ж/д вокзал - пр. Победы - пл. Клименкова» будет продлён до района Опытной станции и осуществлять движение по схеме – «… - ул. Терешковой – ул. Гагарина – Товарный проезд – ул. Опытная – Боевой проезд – ул. Железнякова – ул. Пришвина».
С 29 декабря автобусы муниципального маршрута № 325 «Технический университет - пл. Клименкова» будут следовать до микрорайона «Елецкий» по схеме – «… - ул. Московская – микрорайона «Елецкий».
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