В Липецкой области мокрый снег и до +3

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя.

Ветер западный, 9-14 м/сек., ночью местами порывы до 19 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов. В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, морось и дождь. Температура ночью от -3 до -5 градусов, днем от 0 до 2 градусов мороза.