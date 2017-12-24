Общество

сегодня, 12:29

В Липецкой области мокрый снег и до +3

3 808
#снег
3
В Липецкой области мокрый снег и до +3

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя.

Ветер западный, 9-14 м/сек., ночью местами порывы до 19 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, морось и дождь. Температура ночью от -3 до -5 градусов, днем от 0 до 2 градусов мороза.

3 808
#снег
3

Комментарии (3)

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Навальный 20!8

сегодня, 15:25
Хохленок тот самый, уже выдвинули
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Борщев а н

сегодня, 14:26
МЧС уже затрахал смсками чуть ветерок подул писец ЧП. Видать путем их трахает отпетушитель или алабай с надроченным.
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Хохленок тот самый

сегодня, 13:15
Требую Навального в президенты и краковской колбасы
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