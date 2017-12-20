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29 минут назад

Белоруссия откажется от российской электроэнергии с 2018 года

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#Белоруссия #Россия #электроэнергия
Белоруссия откажется от российской электроэнергии с 2018 года

Белоруссия прекратит закупки российской электроэнергии с 2018 года. Минск не смог договориться с Москвой о стоимости поставок.

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявил, что Белоруссия не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии и с 2018 года отказывается от ее закупок. Об этом сообщает РИА-Новости.

"Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии", — сказал Потупчик.

Ранее сообщалось, что сумма задолженности Белоруссии по госкредитам, предоставленным Минску Россией, по состоянию на начало октября составила 6,5 миллиардов долларов.

Уточняется, что в настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Белоруссии государственных кредитов со стороны России, включая один экспортный — на строительство АЭС, а также семь финансовых.
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#Белоруссия #Россия #электроэнергия

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