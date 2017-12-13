Раненая в ДТП на усманской трассе девочка умерла в больнице

В связи со смертью девочки уголовное дело возбужденное по факту ДТП будет переквалифицировано с части 1 на часть 3 статьи 264 УК РФ, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, что 6 декабря в 11:25 на трассе Липецк-Усмань у поворота к базе отдыха «Сухоборье» произошло тройное ДТП . «ВАЗ-2112» двигался в сторону Липецка и притормозил для поворота к «Сухоборью». В этот момент в легковушку врезался «МАЗ». От удара «двенадцатую» выбросило на встречную полосу и в нее въехал внедорожник. Удар грузовика был так силен, что заднюю часть «ВАЗа» полностью смяло.

В ДТП пострадали женщина-водитель «ВАЗа» и две ее пассажирки: еще одна женщина и 8-летняя девочка, сидевшая на заденем диване.

Девочку, как и женщину-водителя госпитализировали. Обе находились без сознания.



