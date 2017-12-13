Происшествия

сегодня, 18:24

Раненая в ДТП на усманской трассе девочка умерла в больнице

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#авария #ДТП
Раненая в ДТП на усманской трассе девочка умерла в больнице

В связи со смертью девочки уголовное дело возбужденное по факту ДТП будет переквалифицировано с части 1 на часть 3 статьи 264 УК РФ, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, что 6 декабря в 11:25 на трассе Липецк-Усмань у поворота к базе отдыха «Сухоборье» произошло тройное ДТП. «ВАЗ-2112» двигался в сторону Липецка и притормозил для поворота к «Сухоборью». В этот момент в легковушку врезался «МАЗ». От удара  «двенадцатую» выбросило на встречную полосу и в нее въехал внедорожник. Удар грузовика был так силен, что заднюю часть «ВАЗа» полностью смяло.

В ДТП пострадали женщина-водитель «ВАЗа» и две ее пассажирки: еще одна женщина и 8-летняя девочка, сидевшая на заденем диване. 

Девочку, как и женщину-водителя госпитализировали. Обе находились без сознания. 


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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Ann

20 минут назад
А по фото на МАЗу только искореженная правая сторона бампера.Может удар был сильный из-за скорости внедорожника,который въехал в 12.
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Артист

24 минуты назад
Царствие ей небесное
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Алкан с ЛТЗ

39 минут назад
Жаль малышку.....
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Совесть

48 минут назад
скорее всего, все было включено во время,не стоит наговаривать
ответить

скорее всего

51 минуту назад
предупредительный поздно включила. или совсем не включала.
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