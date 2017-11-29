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Против отстранения российских спортсменов от Олимпиады-2018 высказался глава FIL
Против отстранения сборной России от зимней Олимпиады-2018 выступил президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт.
Фендт во вторник заявил Sport Bild, что выступает против отстранения всей сборной России от Олимпиады-2018. Глава FIL подчеркнул, что проведены дополнительные контрольные проверки российских саночников на допинг, не выявившие никаких положительных случаев, поэтому федерация предполагает, что "все россияне в санном спорте "чисты". Международный олимпийский комитет 5 декабря объявит решение по участию сборной России в Олимпийских играх-2018.
"Я считаю, что Международная федерация санного спорта поддерживает нас изначально, - сказала по телефону Гарт. - Более того, имена наших спортсменов не звучали ни в докладе (Ричарда) Макларена, ни в комиссии (Дениса) Освальда. И президент федерации Йозеф Фендт уже неоднократно заявлял о том, что в санном спорте нет допинга. Соответственно, это его принципиальная позиция, основанная на реальных фактах. Я благодарна Йозефу Фендту за то, что он проявляет такую справедливость (по отношению к россиянам)".