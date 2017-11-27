Общество

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В Липецкой области предотвратили экологический ущерб на 156,4 миллиона рублей

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#экология
В Липецкой области предотвратили экологический ущерб на 156,4 миллиона рублей

За природоохранные нарушения к ответственности привлечены 460 лиц.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, с начала этого года проведено около 1500 мероприятий по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 460 лиц на общую сумму штрафов 2 935 тысяч рублей. Кроме того, по материалам административных дел, возбужденных управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в 2017 году, вынесено судебных решений на общую сумму штрафов 1 миллион 31 тысяча рублей.

В Год экологии значительно усилена контрольно-надзорная деятельность и активная профилактическая работа, в итоге предотвращенный экологический ущерб с начала 2017 года от захламления земель, в том числе территорий ООПТ, несанкционированными свалками отходов и загрязнения водных объектов сточными водами составил 156,4 миллиона рублей.




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#экология

Комментарии (1)

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Удивляюсь

56 минут назад
Как с такой точностью можно посчитать ненанесенный ущерб?
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