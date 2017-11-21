Мэрия приглашает горожан стать участниками «Петровских забав»

Девизом праздников должен стать слоган «От потребителя - к творцу»

Как уже сообщал GOROD48, впервые в Липецке по инициативе главы города 16 декабре пройдет широкомасштабная презентация «Петровских забав, или Новогоднего фейерверка по-Липецки»! По словам председателя департамента культтуризма мэрии Сергея Малько, к участию в акции приглашают всех неравнодушных липчан и организации, имеющие отношение к праздничной индустрии.



- Мы предоставляем возможность продемонстрировать праздничный потенциал города Липецка и заявить о себе совершенно бесплатно, - говорит Сергей Малько. - Мы хотим изменить формат городских праздников. Сделать так, чтобы липчане перестали быть скучающими потребителями, ожидающими, чтобы их развеселили, а сами стали бы участниками шоу.



В этом году главной площадкой новогодних гуляний будет площадь Петра Великого. На ней установят сцену и три мобильных площадки, оснащенные звуковой аппаратурой и световым оборудованием, оформленных в соответствии с анонсами новогодних представлений. Все они будут отданы любой организации, которая представит свой вариант новогодних забав.



В рамках проекта пройдет парад Дедов Морозов, Снегурочек и символов года (по восточному календарю 2018 год - год Собаки), конкурс снеговиков (их можно будет принести из дома, сделав из каких угодно материалов. Победителей наградит лучший Дед Мороз -2018. Закончится праздник стилизованным новогодним фейерверком.

Начало праздничных программ - 16 декабря 2017 года в 16.00.



В мэрии ждут предложений для участия в мероприятии от бюджетных учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта, частных праздничных агентств, культурно-развлекательных центров, туристических агентств, торговых центров, ресторанов. Для этого нужно отправить в отдел туризма департамента культуры и туризма администрации города свои заявки.



- Мы ждем активности от горожан. Они смогут стать членами жюри, которые оценят лучших сказочных персонажей и самую чумовую новогоднюю команду. Организаторы вместе с липчанами будут мастерить 2018 снеговиков (при отсутствии снега мы привезем его на площадь), сразятся в петровских баталиях, разыграют приглашения на лучшие новогодние праздники города. Лучший Дед Мороз вручит победителям кучу призов! Никто не уйдет без новогоднего настроения и потрясающих фотографий, потому что на площади будет проходить конкурс на лучшую новогоднюю фотозону. Кроме того, присутствующие станут свидетелями уникального зрелища - новогоднего парада сказочных героев! Но лучше не быть сторонними наблюдателями, а самим находиться в гуще событий! Прошествовать в новогоднем дефиле может каждый. В костюме Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Собаки, Снежинки, Зимы, Бабушки Яги, Лисы, Волка, Зайчика, в маске, обмотавшись мишурой. В парад возьмем всех, у кого есть желание, новогодний драйв и костюм! - говорит Сергей Малько.



Участникам номинаций «Новогодняя команда-2018», «Лучший Дед Мороз-2018», «Лучшая Снегурочка-2018», «Лучший Символ года-2018» необходимо подготовить визитку-выступление. Регламент визитки - до 5 минут. Количество участников каждой визитки не ограничено. Один новогодний персонаж может принимать участие в разных номинациях, с условием подготовки визитки для каждой.



Кстати, главная ёлка города на площади Петра будет установлена на новом месте. А старт всей новогодней иллюминации города будет дан одновременно 16 декабря в 16.00. В этот же день липчане выберут самого большого и самого креативного Снеговика. Изюминкой конкурса станет «Снеговик-шоу» - аниматоры подготовят визитку-выступление. Завершит фестиваль фейерверк с шутихами.