Общество

сегодня, 17:10

Мэрия приглашает горожан стать участниками «Петровских забав»

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#Новый год #"Петровские забавы"
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Мэрия приглашает горожан стать участниками «Петровских забав»

Девизом праздников должен стать слоган «От потребителя - к творцу»

Как уже сообщал GOROD48, впервые в Липецке по инициативе главы города 16 декабре пройдет широкомасштабная презентация «Петровских забав, или Новогоднего фейерверка по-Липецки»! По словам председателя департамента культтуризма мэрии Сергея Малько, к участию в акции приглашают всех неравнодушных липчан и организации, имеющие отношение к праздничной индустрии.

- Мы предоставляем возможность продемонстрировать праздничный потенциал города Липецка и заявить о себе совершенно бесплатно, - говорит Сергей Малько. - Мы хотим изменить формат городских праздников. Сделать так, чтобы липчане перестали быть скучающими потребителями, ожидающими, чтобы их развеселили, а сами стали бы участниками шоу.

В этом году главной площадкой новогодних гуляний будет площадь Петра Великого. На ней установят сцену и три мобильных площадки, оснащенные звуковой аппаратурой и световым оборудованием, оформленных в соответствии с анонсами новогодних представлений. Все они будут отданы любой организации, которая представит свой вариант новогодних забав.

В рамках проекта пройдет парад Дедов Морозов, Снегурочек и символов года (по восточному календарю 2018 год - год Собаки), конкурс снеговиков (их можно будет принести из дома, сделав из каких угодно материалов. Победителей наградит лучший Дед Мороз -2018. Закончится праздник стилизованным новогодним фейерверком. 
Начало праздничных программ - 16 декабря 2017 года в 16.00. 

В мэрии ждут предложений для участия в мероприятии от бюджетных учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта, частных праздничных агентств, культурно-развлекательных центров, туристических агентств, торговых центров, ресторанов. Для этого нужно отправить в отдел туризма департамента культуры и туризма администрации города свои заявки.

- Мы ждем активности от горожан. Они смогут стать членами жюри, которые оценят лучших сказочных персонажей и самую чумовую новогоднюю команду. Организаторы вместе с липчанами будут мастерить 2018 снеговиков (при отсутствии снега мы привезем его на площадь), сразятся в петровских баталиях, разыграют приглашения на лучшие новогодние праздники города. Лучший Дед Мороз вручит победителям кучу призов! Никто не уйдет без новогоднего настроения и потрясающих фотографий, потому что на площади будет проходить конкурс на лучшую новогоднюю фотозону. Кроме того, присутствующие станут свидетелями уникального зрелища - новогоднего парада сказочных героев! Но лучше не быть сторонними наблюдателями, а самим находиться в гуще событий! Прошествовать в новогоднем дефиле может каждый. В костюме Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Собаки, Снежинки, Зимы, Бабушки Яги, Лисы, Волка, Зайчика, в маске, обмотавшись мишурой. В парад возьмем всех, у кого есть желание, новогодний драйв и костюм! - говорит Сергей Малько.

Участникам номинаций «Новогодняя команда-2018», «Лучший Дед Мороз-2018», «Лучшая Снегурочка-2018», «Лучший Символ года-2018» необходимо подготовить визитку-выступление. Регламент визитки - до 5 минут. Количество участников каждой визитки не ограничено. Один новогодний персонаж может принимать участие в разных номинациях, с условием подготовки визитки для каждой. 

Кстати, главная ёлка города на площади Петра будет установлена на новом месте. А старт всей новогодней иллюминации города будет дан одновременно 16 декабря в 16.00. В этот же день липчане выберут самого большого и самого креативного Снеговика. Изюминкой конкурса станет «Снеговик-шоу» - аниматоры подготовят визитку-выступление. Завершит фестиваль фейерверк с шутихами. 
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#Новый год #"Петровские забавы"
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Комментарии (9)

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Екатерина Иншакова

41 минуту назад
Кто ж такую аццкую афишу болванам впарил за деньги? - это даже не самодеятельность, это дно!
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анонимный.алкоголик

52 минуты назад
ну если с 16 декабря начинать НГ отмечать, я до 1 января не дотяну...а там же еще и рождество и старый НГ..
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виктор

54 минуты назад
Иванов мечтает всё получить бабло по программе поддержки внутреннего туризма! Но в столице никого дебильные формальные мероприятия с кокошниками и лаптями от мальковского горе-департамента культуры не впечатляют и второй год шлют Липецк подальше...
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Светлана

сегодня, 19:10
Совсем идей нет ни у мэра, ни у его департамента культуры. А давайте-ка граждане сами себя развлекут, а чиновники деньги бюджетные распилят. И объясните уже тербунцам во власти, что Пётр1 даже не был в Липецке никогда - не нужно пихать его имя везде (в Воронеже он верфи строил, но там таких глупостей с именем Петра не вытворяют ибо не колхозники)
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Ззз

сегодня, 18:20
Снег, ты прав, но зачем же, когда с этих петровских забав ещё что то урвать можно, и все списать на оргганизацию безумного веселья))
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Снег

сегодня, 18:11
Они, видетели, привезут. Вот бред. У нас больше денег не на что потратить, как на твёрдую воду? Лучше освещение уличное нормальным сделайте. Сколько людей ещё должно погибнуть?!
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skrip

сегодня, 17:25
Главная забава у Петра была -БОРОДЫ РУБИТЬ.Чиновники у нас все бритые.Предлагаю желающим принести с собой бараньи ножницы и пригласить чиновников областных и городских Во забава у народа будет
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Иван

сегодня, 17:25
Одна из забав Петра1 была сечь прилюдно нерадивых чиновников и вешать вороватых. А мы все к фейерверкам да гуляния сводим.
ответить

Липчанин .

сегодня, 17:25
Под главной елкой Липецка поставить губернатора и мера ! Липчане с удовольствием набьют им рожи.
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