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Непознанный труп нашли в заброшенном доме на проспекте Мира

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#труп #тело
Непознанный труп нашли в заброшенном доме на проспекте Мира

Сегодня в Липецке в заброшенном доме по проспекту Мира, 36 обнаружен труп мужчины.

Тело неизвестного было найдено на втором этаже здания. По состоянию трупа эксперты правоохранительных органов определили, что смерть мужчины наступила около пяти дней назад.  Есть предположение, что его гибель носила криминальный характер. На это указывают травмы на теле и брызги крови на стенах.

Проверку по факту обнаружения трупа проводит следственный отдел по Левобережному округу СУ СК РФ по Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления, ведется работа по установлению личности погибшего. Тело будет отравлено на судмедэкспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 
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#труп #тело

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