Общество
59 минут назад
За что боролись?
В Липецке без жилья на 73-м году Великой Победы остаются пять ветеранов.
В Липецке без жилья на 73-м году Великой Победы остаются пять ветеранов Великой Отечественной войны.
Вопрос обеспечения фронтовиков квартирами сегодня рассмотрят на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета.
В этом году свое жилье от мэрии получили восемь ветеранов.
Стоит отметить, что на начало года в качестве нуждающихся в собственном углу на учете состояли 65 ветеранов боевых действий, семья погибшего ветерана боевых действий, 288 инвалидов и 23 семьи с детьми-инвалидами.
Вопрос обеспечения фронтовиков квартирами сегодня рассмотрят на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета.
В этом году свое жилье от мэрии получили восемь ветеранов.
Стоит отметить, что на начало года в качестве нуждающихся в собственном углу на учете состояли 65 ветеранов боевых действий, семья погибшего ветерана боевых действий, 288 инвалидов и 23 семьи с детьми-инвалидами.
Алексей.