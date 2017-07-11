Общество

59 минут назад

За что боролись?

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#жилье
За что боролись?

В Липецке без жилья на 73-м году Великой Победы остаются пять ветеранов.

В Липецке без жилья на 73-м году Великой Победы остаются пять ветеранов Великой Отечественной войны.

Вопрос обеспечения фронтовиков квартирами сегодня рассмотрят на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета.

В этом году свое жилье от мэрии получили восемь ветеранов.

Стоит отметить, что на начало года в качестве нуждающихся в собственном углу на учете состояли 65 ветеранов боевых действий, семья погибшего ветерана боевых действий, 288 инвалидов и 23 семьи с детьми-инвалидами.
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#жилье

Комментарии (1)

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Алексей.

17 минут назад
Позор чиновникам! Благодаря ветеранам мы всем сейчас наслаждаемся жизнью! Ветераны рисковали жизнью на войне, прошли через ад и сегодня влачат такое нищенское существование! Сами бы скинулись им из своих миллионных доходов за перекладывание бумажек и купили дедушкам и бабушкам крышу над головой! Нет, лучше еще одну Камри в автопарк администрации и кучу денег в никому ненужные местные СМИ типа Издательского дома или Липецкого времени вбухать! Они то и расскажут, что все у нас хорошо и не надо никуда скидываться. Тьфу!!!
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