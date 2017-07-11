За что боролись?

В Липецке без жилья на 73-м году Великой Победы остаются пять ветеранов.

В Липецке без жилья на 73-м году Великой Победы остаются пять ветеранов Великой Отечественной войны.



Вопрос обеспечения фронтовиков квартирами сегодня рассмотрят на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета.



В этом году свое жилье от мэрии получили восемь ветеранов.



Стоит отметить, что на начало года в качестве нуждающихся в собственном углу на учете состояли 65 ветеранов боевых действий, семья погибшего ветерана боевых действий, 288 инвалидов и 23 семьи с детьми-инвалидами.