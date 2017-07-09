В Усманском бору снова нашли редкого жука

На территории Липецкой области пастернакового усача находили лишь 7 раз

На остепненной поляне на цветках горичника горного (Peucedanum oreoselinum) энтомолог Воронежского биосферного заповедника Емец обнаружил маленького (около 7 мм) жука – травяного красноногого усача, или пастернакового усача (Phytoecia icterica).

Жук питался нектаром и совершенно не подозревал, что он является новым видом для фауны жуков-усачей Усманского бора, а также редким таксоном. В Кадастре беспозвоночных животных Воронежской области (2005) вид указан только для Таловского района как очень редкий. Вид редок и в пределах Липецкой области (Цуриков М.Н. Жуки Липецкой области, 2009): известен по 7 экземплярам из 4 точек. Редок и в других регионах в пределах лесной и лесостепной зон РФ; включен в Красную книгу Тюменской области как редкий вид (3-я категория).

Вид распространен в западной части Палеарктики довольно широко: Средняя и Южная Европа, Малая Азия, Кавказ, Южная Сибирь (на восток до Алтая), Северо-Западный Китай. Приурочен к луговым и степным растительным сообществам, сообщили в Воронежском биосферном заповеднике.

Напомним, в конце июня энтомологи Воронежского заповедника у кордона Чистоозерский в Липецкой области, обнаружили древнего жука, обитающего на земле со времен юрского периода - тонконоса лептуровидного.

Фото: zapovednik-vrn.ru