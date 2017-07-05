В День семьи пройдут несколько концертов

Праздновать будут в парках, жилый районах, ДК.

День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечают в России 8 июля, отпразднуют во всех районах Липецка. Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, накануне праздника, в пятницу 7 июля в 14.00 праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в ГДМ «Октябрь» «Все начинается с любви». Начало в 14.00. На праздник липчан приглашают придти всей семьей и принять участие в спортивно-семейной эстафете, создать вместе с ребенком арт-объект во время мастер-класса. Также зрителей ожидает необычный концерт – на одну сцену выйдут дети и их родители. Продолжит праздник показ детского мультфильма «Три богатыря и Морской царь».

Вечером праздничный концерт пройдет в Нижнем парке. Программа подготовлена силами студенческого коллектива ЛГТУ. Начало в 17.30.

Семейные праздники 7 июля пройдут в жилых районах Дачный (возле ДК «Луч» в 10.00), 10 Шахта (возле ДК «Шахтинский» в 11.00), Студенки (возле филиала ЛДМ «Студеновский» в 13.00), Тракторный (в Городском Дворце культуры 7 июля в 17.00), Матырский (возле ДК «Матыра» в 19.00).

В субботу 8 июля в 17.00 парк «Быханов сад» приглашает липчан на праздник семьи «Крепка семья – крепка держава». Большую праздничную программу подготовил для липчан парк Победы. В 18.00 гостей парка ждет праздничный концерт, где выступят талантливые липецкие вокалисты и хореографические коллективы. Специальный гость вечера - ВИА из Воронежа «ДобраСтепь». Маленьких посетителей парка ждут аниматоры, развлекательная программа и мастер-классы.

Обширную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в липецких библиотеках . Напомним, в этот день посетителям самого разного возраста расскажут о жизни покровителей этого праздника – Петре и Февронии Муромских, ставших ещё при жизни образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья, а также об истории самого праздника, о его символе – ромашке.

5 июля в 10.30 Библиотека семейного чтения проведет среди читающих семей конкурсно-развлекательную программу «Библиотечные старты “Семь-Я”».

6 июля в нескольких библиотеках состоятся информационные обзоры литературы: в 10.00 в Библиотечно-информационном центре «Левобережный» – «День семьи, любви и верности: история жизни Петра и Февронии Муромских», в 11.00 в Библиотечно-информационном центре «Рудничный» – «Они научили, как в верности жить», в 14.00 в Библиотечно-информационном центре «Социальный» – «Островок семейных сокровищ».

7 июля в 11.00 в библиотеке духовно-нравственного развития «Преображение» состоится Праздник дружных соседей в рамках презентации реализованного проекта по благоустройству двора «Семья – наш общий дом» городского конкурса «Липецкий дворик-2017». А 8 июля в 11.00 библиотека приглашает на урок нравственности «О семье, любви и верности».

9 июля в 15.00 Библиотечно-информационный центр имени П. И. Бартенева приглашает на литературно-музыкальный вечер «На любовь свое сердце настрою». В исполнении семейного дуэта Алексея и Надежды Бондаренко (вокал, гитара) прозвучат песни и романсы, стихи липецких поэтов.

В этот же день, 9 июля, в 10.00 в Библиотечно-информационном центре национальных культур состоится час для чтения «Читаем всей семьей», в 10.30 в Библиотечно-информационном центре «Левобережный» – информационный обзор литературы «Семья на страницах русской классики», в Военно-исторической библиотеке имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова – информационный обзор «Семья – это счастье, любовь и удача», в библиотеки «На Дачном» – беседа «Сила любви: Святые Пётр и Феврония».

Библиотеки города подготовят и тематические выставки, где будут представлены книги о значении семьи, о выстраивании семейных отношений, о воспитании детей.

В Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина откроется выставка «Любовь и верность – два крыла семьи», в Библиотечно-информационном центре имени П.П. Семенова-Тян-Шанского – выставка «Дорогой любви и верности», в библиотеке «На Дачном» – выставка «Первейшая ценность в России – семья».

В Библиотеке семейного чтения будет демонстрироваться выставка-рассказ «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка».