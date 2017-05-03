Общество

30 минут назад

Липецкий ансамбль выступит на фестивале в Красноярске

101
#фестиваль #Параллели
Липецкий ансамбль выступит на фестивале в Красноярске

В конкурсе примут участие 30 коллективов.

Липецкий ансамбль танца "Параллели" примет участие в межрегиональном этапе Inclusive Dance Siberia, который пройдет 12-13 мая в Красноярске в рамках V Международного благотворительного фестиваля Inclusive Dance. В конкурсе принимают участие 30 коллективов. Это коллективы из Узбекистана и из 16 городов России - из Забайкальского края, Республики Хакасии, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской областей. Общее количество участников - 228 человек. 12-13 мая в Красноярске пройдут мастер-классы, соревнования по инклюзивному танцу среди пар и команд, гала-концерт. Фото vk.com
101
#фестиваль #Параллели

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В селе Подгорное погиб 60-летний липчанин
#авария #ДТП
7
В селе Подгорное погиб 60-летний липчанин

сегодня, 21:23

Происшествия
34-летнюю липчанку изнасиловали в Московской области
#изнасилование #задержание
14
34-летнюю липчанку изнасиловали в Московской области

сегодня, 17:02

Происшествия
Полицейские выявили подпольный магазин
#контрафакт
9
Полицейские выявили подпольный магазин

сегодня, 16:20

Происшествия