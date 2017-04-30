Происшествия

58 минут назад

В пожаре дома в Усмани пострадал человек

129
#пожар
В пожаре дома в Усмани пострадал человек

Дом горел на улице Телегина

Накануне, в 19:46 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Усмани, на ул. Телегина, д.23.  

К месту пожара  выехали: 2 отделения 34 ПСЧ, ДПД (3 чел.).

В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка дома на площади 2 кв. м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
129
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

И все-таки - Липкая область?
#сахар
И все-таки - Липкая область?

15 минут назад

Общество
В Липецке выступили местные stand-up-комики
#выступление #концерт
2
В Липецке выступили местные stand-up-комики

31 минуту назад

Общество
14 школ Липецка получили гранты
#образование #школа
1
14 школ Липецка получили гранты

вчера, 22:53

Общество