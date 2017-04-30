В пожаре дома в Усмани пострадал человек

Дом горел на улице Телегина

Накануне, в 19:46 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Усмани, на ул. Телегина, д.23.



К месту пожара выехали: 2 отделения 34 ПСЧ, ДПД (3 чел.).



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка дома на площади 2 кв. м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.