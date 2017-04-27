Змеи атаковали село в Липецкой области

В селе Никольское Усманского района обнаружен целый серпентарий. Среди змей обосонвавшихся в Никольском, оказалась одноименная с названием села гадюка Никольского.

Как сообщили в Воронежском биосферном заповеднике, с приходом тепла в Воронежской и Липецкой областях стали просыпаться змеи.

"Этих таинственных созданий боится большинство населения. Что в очередной раз подтвердил вызов сотрудников Воронежского заповедника в село Никольское Усманского района Липецкой области.

Местные жители, отправившись на собственные огороды, увидели в фундаменте разрушенного дома многочисленных ползучих гадов. Испугавшись змеиного нашествия, они вызвали сотрудников МЧС, а уже спасатели рекомендовали обратиться к специалистам. На помощь жителям Никольского выехали ведущий научный сотрудник Воронежского заповедника Наталья Ромашова, старший научный сотрудник Андрей Клявин и старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Усманского участкового лесничества Андрей Черкасов", сообщили в заповеднике.

- Этот остов дома очень удобное место для зимовки пресмыкающихся. Сейчас, после того как они проснулись, змеи отправятся каждая на свою территорию, и принесут немало пользы, уничтожая на полях грызунов, слизней и т.д., - рассказала сотрудник после осмотра территории, вызвавшей ажиотаж среди местного населения. - Большинство обнаруженных змей – это ужи, лишь несколько особей - гадюки Никольского.

В заповеднике змеи представлены тремя видами. Многочислен обыкновенный уж — он населяет разнообразные местообитания, предпочитая прибрежные участки рек и озер. Другой представитель ужеобразных − обыкновенная медянка — редка, обитает по опушкам, на полянах и широких просеках. Из ядовитых змей в заповеднике обитает только краснокнижный вид - гадюка Никольского или лесостепная гадюка. Отмечается по влажным местам вдоль рек и ручьев, по берегам озер, иногда на степных участках.

- Отсутствие бледно-желтых или желто-оранжевых околоушных пятен внешне позволяет отличить гадюку Никольского от ужа. Голова у ядовитой змеи округло-треугольная и значительно шире шеи, зрачок вертикальный», - рассказала об отличительных особенностях змей ядовитых от неядовитых Наталья Ромашова.

В рационе питания гадюки первое место занимают мышевидные грызуны. Далее идут лягушки, ящерицы, иногда гнездящиеся на земле птицы.

- Для заповедных гадюк, в отличие от ужей, которые делают кладки яиц, характерно яйцеживорождение. Малыши появляются в августе – сентябре, - отметила Наталья Ромашова. - На вторые – пятые сутки у молодых змей происходит первая линька, после которой они начинают проявлять активность и охотиться».

В отличие от иных ужеобразных змей, гадюка Никольского перемещается достаточно небыстро, однако она отлично плавает. Завидев опасность, змея принимает форму английской буквы S, шипит и делает броски головой в сторону противника. Эта змея хоть и ядовита и укусы ее достаточно болезненны, но укушенный человек выздоравливает уже через неделю, успокоили в заповеднике.