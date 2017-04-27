Полицейские нашли на улице маленьких детей: их мать лишают родительских прав

Прокуратура Октябрьского района Липецка в рамках форума "Вместе ради детей" провела проверку по вопросу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью троих несовершеннолетних детей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, женщина после расторжения брака одна воспитывает троих детей. Многодетная мать уже попадала в поле зрения правоохранительных органов из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в связи с чем была поставлена на профилактический учет в полиции.

Несмотря на это, она не изменила своего поведения: злоупотребляет спиртным, не работает, в квартире устраивает пьянки, в которых принимают участие посторонние мужчины, в т.ч. ранее судимые за тяжкие преступления, у детей нет своих спальных мест, зачастую недостаточно продуктов.

Фактически забота о детях легла на плечи соседки по общежитию, которая вынуждена забирать их к себе, готовить им еду, ухаживать за ними, а также старшего сына женщины.

16-летний подросток в ущерб посещению школы остается дома с младшим братом и сестрой, поэтому отстает в учебе, также состоит на учете в органах внутренних дел.

В апреле текущего года в позднее время 5-летний сын липчанки и ее 2-летняя дочь находились одни на улице, где их нашли работники полиции и временно поместили в областную клиническую инфекционную больницу.

В 2016 году мать 9 раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В соответствии с Семейным Кодексом РФ суд с учетом интересов ребенка может принять решение об отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских прав.

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями опасно для него вследствие их поведения.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов детей по результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием ограничить мать в родительских правах, взыскать с нее алименты на содержание детей, обязать управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации г. Липецка открыть лицевой счет на их имя и принять меры по дальнейшему устройству их в учреждение господдержки либо оформления опеки.