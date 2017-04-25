Пострадавшие на складе Pepsico ждут вертолёта

В Лебедянскую межрайонную больницу пока никто не поступал.

По предварительным данным, в результате обрушения склада компании Pepsico в Лебедяни пострадали два человека. Общая площадь обрушения, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, составила 300 квадратных метров.



Напомним, автоматизированный склад готовой продукции на улице Матросова в Лебедяни рухнул сегодня около 10.00. разбором завалов занимаются отдельные группы МЧС, подразделения пожарных-спасателей.



Как сообщили GOROD48 в отделении реанимации Лебедянской межрайонной больницы, пока к ним никто из пострадавших не поступал.



- На месте дежурит "Скорая", - отметили в медучреждении. - По нашей информации, пострадавшие находятся наверху здания, и сейчас ждут вертолет, чтобы их сняли.



Речь идёт о наладчиках, которые вели работы в строительной люльке.



В ГУ МЧС рассказали, что наладчиков спасатели снимут своими силами, использование вертолета не понадобится. В тоже время, по данным МЧС, под завалами пострадавших нет.



Как сообщили GOROD48 в Государственной инспекцией труда в Липецкой области, её специалисты уже выехали в Лебедянь, проводится расследование.

