Происшествия

54 минуты назад

Пострадавшие на складе Pepsico ждут вертолёта

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#обрушение склада
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Пострадавшие на складе Pepsico ждут вертолёта

В Лебедянскую межрайонную больницу пока никто не поступал.

По предварительным данным, в результате обрушения склада компании Pepsico в Лебедяни пострадали два человека. Общая площадь обрушения, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, составила 300 квадратных метров.  

Напомним, автоматизированный склад готовой продукции на улице Матросова в Лебедяни рухнул сегодня около 10.00. разбором завалов занимаются отдельные группы МЧС, подразделения пожарных-спасателей.

Как сообщили GOROD48 в отделении реанимации Лебедянской межрайонной больницы, пока к ним никто из пострадавших не поступал.

- На месте дежурит "Скорая", - отметили в медучреждении. - По нашей информации, пострадавшие находятся наверху здания, и сейчас ждут вертолет, чтобы их сняли. 

Речь идёт о наладчиках, которые вели работы в строительной люльке. 

В ГУ МЧС рассказали, что наладчиков спасатели снимут своими силами, использование вертолета не понадобится. В тоже время, по данным МЧС, под завалами пострадавших нет.

Как сообщили GOROD48 в Государственной инспекцией труда в Липецкой области, её специалисты уже выехали в Лебедянь, проводится расследование. 

3 2789
#обрушение склада
5

Комментарии (3)

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Miss

12 минут назад
ЖОРА, причём тут борцов.. склад стоила сторонняя организация, чьи сооружения тоже обвалились.
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Лебедянь

15 минут назад
За чем ему быдло нужно?
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ЖОРА

19 минут назад
ПРИГЛАСИТЕ БОРЦОВА НА МЕСТО
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