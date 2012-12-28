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В России
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52 минуты назад
Авиацию задействовали в тушении пожара в заповеднике под Анапой
Накануне Маслова сообщала, что площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе Краснодарского края по состоянию на вечер 11 сентября выросла до 10 га из-за сухой ветреной погоды.
"С утра вертолет совершил более 20 сбросов воды на тлеющие очаги в заповеднике "Утриш". Открытого горения нет. Кроме вертолета на месте продолжают работать 63 человека и 17 единиц техники. Проливать участки будут до полной ликвидации", - написала она.
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