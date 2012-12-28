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В России
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сегодня, 12:06
Мигрантов обяжут платить налог за неработающих членов семьи с 2027 года
С 1 января 2027 года работающие в России мигранты будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, который находится в стране.
«По нашей инициативе принят федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны», — отметил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Кикоть отметил, что в рамках Концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в РФ неработающих членов семей мигрантов.
По его словам, удалось добиться снижения их числа на 20% по отношению к 1,7 млн. Это стало возможным благодаря критериям правительства при зачислении детей в школы.
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