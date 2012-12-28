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В мире
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сегодня, 13:44
Венгрия решила выслать десять российских дипломатов
Глава венгерского Министерства иностранных дел Анита Орбан заявила, что власти страны высылают из Венгрии десять российских дипломатов.
«По оценке венгерских властей, 10 членов российской миссии занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. В связи с этим венгерская сторона призвала указанных лиц покинуть Венгрию», — пишет Орбан в соцсетях.
Заместитель премьер-министра также подчеркнула, что высылка российских дипломатов не означает прекращение дипломатических отношений между странами. По ее словам, это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии.
Орбан отметила, что государство намерено продолжить диалог с Россией. Никаких подробностей о «неприемлемых действиях» со стороны послов РФ в Венгрии не раскрывалось, — пишут «Известия».
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