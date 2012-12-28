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сегодня, 06:34

БАДы с наркотиком начали продавать под видом детских игрушек

Продавцы БАДов для похудения с сибутрамином, снятых с продажи после расследования «Известий», начали маскировать их под другие товары, в том числе детские игрушки и конструкторы.

«Известия» обнаружили десятки фальшивых карточек на торговых площадках: по артикулам, которые распространяются через соцсети и Telegram-каналы, вместо заявленных валиков для ресниц, мыла, косметики и игрушек покупателям фактически приходят БАДы «Молекула», Supressa Fast Metabolism, Mineral Balance и другие средства для похудения.

В одном из случаев опубликованный продавцом артикул вел на карточку детского конструктора. При этом в рекламных материалах было показано, что блистеры с капсулами помещаются непосредственно в коробку с игрушкой. По другому артикулу открывалась карточка валиков для ресниц, однако в отзывах покупатели обсуждали снижение аппетита и потерю веса.

Сибутрамин включен в список сильнодействующих веществ, а его незаконный оборот может повлечь уголовную ответственность по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Руководитель Общественной потребительской инициативы, председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов отметил, что продавцам может грозить до восьми лет лишения свободы. При этом привлечение продавцов-нерезидентов осложняется необходимостью взаимодействия правоохранительных органов разных стран.

«Вопрос не в мягкости закона, а в правоприменении: пока риск для продавца ограничивается блокировкой личного кабинета и созданием нового, экономика такой торговли остается привлекательной. Поэтому площадки должны активно взаимодействовать с правоохранительными органами», — полагает Павлов.

Как установили «Известия», артикулы на замаскированные товары распространяет в том числе сеть Telegram-каналов с общей аудиторией более 70 тыс. человек, при этом администраторы этой сети связаны с продавцами нелегальных БАДов.
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