В России
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35 минут назад
Херсонская область полностью обесточена
«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении.
Уточняется, что полностью обесточенными оказались следующие муниципальные округа: Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский.
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