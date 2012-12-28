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30 минут назад
В Чегемском ущелье погиб парапланерист
"По предварительным данным, 7 июня 68-летний житель Москвы разбился на параплане неподалеку от парадрома, расположенного в верховьях Чегемского ущелья. Мужчина осуществлял полет самостоятельно без инструктора", - отметили в ведомстве.
Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначено проведение экспертиз.
Тело парапланериста погибшего передали следователям. Поисковая работа завершена, сообщили в региональном МЧС. Работы провели спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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