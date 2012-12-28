Власти урезали выдачу грантов малому бизнесу

Выдача грантов малому и среднему бизнесу (МСП) упала в I квартале 2026 года на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в исследовании Rodionoff Group, сообщют «Известия».





Если темпы снижения сохранятся, то этот вид помощи как массовый инструмент поддержки бизнеса перестанет существовать в нынешнем виде уже через 18 месяцев, отмечается там.Такая тенденция объясняется тем, что власти оптимизируют бюджетные расходы на фоне дефицита казны, отметила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Но для МСП гранты важны — они дают возможность запустить бизнес без долговой нагрузки, протестировать новые идеи, внедрить инновации, заявил GR-директор группы «Михайлов и партнеры» Алексей Хижняк. Заменой грантам может стать целевое финансирование заказов по самым востребованным направлениям, считают эксперты.Властям важно искать баланс между эффективностью расходования средств и сохранением массового доступа к поддержке для малого и среднего бизнеса, указал Хижняк.Если предоставление грантов молодым предпринимателям прекратится без соизмеримой замены, то стартап-активность в университетах может упасть до минимума, считает заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов.В 2025–2030 годах на федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» власти выделят 329,5 млрд рублей. Это на 21% меньше, чем в 2019–2024 годах.