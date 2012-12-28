Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Врача-невролога судят за смертельные инъекции
Происшествия
Умер один из лучших защитников в истории «Металлурга»
Спорт
«Пожалуйста, имейте при себе наличные деньги»
Общество
«Вижу если не вау-эффект, то прилично и качественно выполненную работу»
Общество
В Липецкой области отменен фестиваль «Сиреневый рай»
Общество
Приготовление супа обернулось для 39-летней женщины реанимацией
Здоровье
Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ
Общество
У пассажирского автобуса в Липецке лопнул на крыше газовый баллон
Происшествия
Липецкая вечЁрка: полоса несчастий, видео угона и у Нижнего парка растет памятник
Общество
Задержан один из курьеров, забиравших деньги у обманутой на 15 миллионов пенсионерки
Происшествия
Читать все
«Надо отдаться солнцу и воде!»: на центральном пляже уже загорают
Общество
48-летний житель села Троекурово сделал пистолет и пошёл отстреливать собак у общежития
Происшествия
От укусов клещей уже пострадал 531 человек
Здоровье
Воздух в Липецкой области прогреется до +30
Погода в Липецке
Двое липчан перевели сотни тысяч рублей на «безопасный счёт»
Происшествия
Работать с искусственным интеллектом в Липецке учат с детского сада
Общество
На строящемся в центре Грязей храме подняли купол и крест
Общество
В 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Происшествия
В Грязях погиб 45-летний мужчина
Происшествия
Мосты, меценаты и одуванчики: Совет старейшин при Липецком горсовете оценил настоящее и будущее города
Общество
Читать все
В России
67
сегодня, 17:32

Власти урезали выдачу грантов малому бизнесу

Выдача грантов малому и среднему бизнесу (МСП) упала в I квартале 2026 года на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в исследовании Rodionoff Group, сообщют «Известия».



Если темпы снижения сохранятся, то этот вид помощи как массовый инструмент поддержки бизнеса перестанет существовать в нынешнем виде уже через 18 месяцев, отмечается там.
Такая тенденция объясняется тем, что власти оптимизируют бюджетные расходы на фоне дефицита казны, отметила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Но для МСП гранты важны — они дают возможность запустить бизнес без долговой нагрузки, протестировать новые идеи, внедрить инновации, заявил GR-директор группы «Михайлов и партнеры» Алексей Хижняк. Заменой грантам может стать целевое финансирование заказов по самым востребованным направлениям, считают эксперты.
Властям важно искать баланс между эффективностью расходования средств и сохранением массового доступа к поддержке для малого и среднего бизнеса, указал Хижняк.
Если предоставление грантов молодым предпринимателям прекратится без соизмеримой замены, то стартап-активность в университетах может упасть до минимума, считает заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов.
В 2025–2030 годах на федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» власти выделят 329,5 млрд рублей. Это на 21% меньше, чем в 2019–2024 годах.
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить