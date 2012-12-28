В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа
В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа технологий и предпринимательства.
«Днем 6 мая в экстренные службы Екатеринбурга поступило сообщение об обрушении части кровли здания учебного заведения на улице Умельцев. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.
Из здания эвакуировали 97 человек, пострадавших нет. В Минобразования региона уточнили, что занятий в спортзале не было.
По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа, предварительно, готовился под снос. Территорию вокруг него огородили, там работают экстренные службы. СК России возбудил уголовное дело о халатности, — передает РИА Новости.
На месте задействованы пять единиц техники и 15 спасателей. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 97 человек.
