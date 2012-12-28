Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Казахстан планирует повысить утильсбор на российские автомобили
Казахстан повысит утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России, для защиты отечественного автопрома.
«Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. Это необходимо для защиты отечественного автопрома», — сказал он.
По его словам, в РФ в десятки раз повысили утильсбор для казахстанских автомобилей, при этом ставка сбора будет ежегодно увеличиваться по прогрессивной шкале, — передает «Интерфакс».
Он отметил, что на данный момент совместный приказ Министерств промышленности и строительства и экологии еще не подписан. Но, считает он, после подписания приказа, резкого роста цен на автомобили не будет.
«Не так много автомобилей из Российской Федерации заходит на территорию Казахстана, поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет», — отметил министр.
В январе текущего года министерство экологии и природных ресурсов Казахстана выпустило проект указа, согласно которому в стране скорректируют коэффициенты начисления утильсбора. Мера предусматривает повышение налога на автомобили и сельскохозяйственную технику, которые импортируют из России и Белоруссии. Закон должен устранять дисбаланс в уровне утильсбора между странами.
«Никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет. Я отношусь к этому вполне нормально, это рыночный механизм», — считает Нагаспаев.
Проект приказа министерства экологии предусматривает применение коэффициента 2 к ставке утилизационного сбора для автомобилей и самоходной сельхозтехники, ввозимых из России и Белоруссии. Поправки в приказ направлены на устранение регуляторных дисбалансов, согласование ставок с законодательством ЕАЭС и защиту национальных интересов.
Нагаспаев назвал целью меры развитие автопрома Казахстана. По его словам, импорт автомобилей из РФ в республику находится на низком уровне, около 3,7%, поэтому рисков для цен на машины не предвидится, — пишут «Известия».
