Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
Читать все
Улица Фрунзе обзаведется чугунным столбом с часами
Общество
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
«Петропарк» мэрия намерена открыть ко Дню города
Общество
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Происшествия
Липецк — на 54 месте в стране по площади строящегося жилья на человека
Общество
«Помнишь кто это? Сегодня в аварию попал»
Происшествия
В Ельце выявили фальшивую тысячерублёвую купюру
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 7,7%
Здоровье
91-летний пенсионер выпал с третьего этажа и погиб
Происшествия
Читать все
В мире
37
36 минут назад

Казахстан планирует повысить утильсбор на российские автомобили

Казахстан повысит утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России, для защиты отечественного автопрома.

Казахстан намерен повысить утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России, для защиты отечественного автопрома, — заявил на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

«Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. Это необходимо для защиты отечественного автопрома», — сказал он.

По его словам, в РФ в десятки раз повысили утильсбор для казахстанских автомобилей, при этом ставка сбора будет ежегодно увеличиваться по прогрессивной шкале, — передает «Интерфакс».

Он отметил, что на данный момент совместный приказ Министерств промышленности и строительства и экологии еще не подписан. Но, считает он, после подписания приказа, резкого роста цен на автомобили не будет.

«Не так много автомобилей из Российской Федерации заходит на территорию Казахстана, поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет», — отметил министр.

В январе текущего года министерство экологии и природных ресурсов Казахстана выпустило проект указа, согласно которому в стране скорректируют коэффициенты начисления утильсбора. Мера предусматривает повышение налога на автомобили и сельскохозяйственную технику, которые импортируют из России и Белоруссии. Закон должен устранять дисбаланс в уровне утильсбора между странами.

«Никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет. Я отношусь к этому вполне нормально, это рыночный механизм», — считает Нагаспаев.

Проект приказа министерства экологии предусматривает применение коэффициента 2 к ставке утилизационного сбора для автомобилей и самоходной сельхозтехники, ввозимых из России и Белоруссии. Поправки в приказ направлены на устранение регуляторных дисбалансов, согласование ставок с законодательством ЕАЭС и защиту национальных интересов.

Нагаспаев назвал целью меры развитие автопрома Казахстана. По его словам, импорт автомобилей из РФ в республику находится на низком уровне, около 3,7%, поэтому рисков для цен на машины не предвидится, — пишут «Известия».
утильсбор
авто
Казахстан
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить