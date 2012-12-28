Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Участковый сфальсифицировал объяснения двух участников конфликта, чтобы не возбуждать дело
45
18 минут назад
Мошенники обещают ельчанам медали и выплаты в 10 000 рублей
Потенциальных жертв просят назвать номер страхового свидетельства.
«Это обман! Администрация Елецкого округа никаких мероприятий подобного характера не проводит. Будьте осторожны и не давайте злоумышленникам шанс завладеть вашей личной информацией», — сообщает администрация Елецкого округа.
