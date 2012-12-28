Мошенники обещают ельчанам медали и выплаты в 10 000 рублей

Потенциальных жертв просят назвать номер страхового свидетельства.

Жителей Елецкого округа предостерегают от мошенников: поступают сообщения от родственников пенсионеров, которым звонят от имени администрации и обещают выдачу медалей и выплат в 10 000 рублей. При этом потенциальных жертв просят назвать номер страхового свидетельства — таким образом хотят получить доступ к «Госуслугам».«Это обман! Администрация Елецкого округа никаких мероприятий подобного характера не проводит. Будьте осторожны и не давайте злоумышленникам шанс завладеть вашей личной информацией», — сообщает администрация Елецкого округа.