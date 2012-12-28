Все новости
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ
Общество
Крышепад в Липецкой области не останавливается
Происшествия
19-летний парень нарвался на мошенников на сайте знакомств и лишился 339 000 рублей
Происшествия
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
В Липецке началось выдвижение кандидатов на звание «Почетного гражданина города»
Общество
Одного из пострадавших при обрушении цеха «Моторинвеста» перевели в московскую клинику
Происшествия
Сложность отливок застопорила установку чугунного ограждения на Плехановском мосту
Общество
Пьяный посетитель ТРЦ побил полицейского
Происшествия
В России
41 секунду назад

Медианная зарплата в РФ оказалась на треть ниже средней

Данные аналитиков подтверждают тенденцию: медиана в апреле была на уровне 58 тыс. рублей — почти в 1,7 раза ниже средней оценки Росстата.

Разница между средней и медианной зарплатами (когда одна половина получает больше, а другая — меньше) в России составила 35%, — пишут «Известия».

По данным Росстата, в апреле 2025 года медианный доход составил 73,4 тысяч рублей, тогда как средний — 99,4 тысяч. Служба публикует данные по медиане раз в год с большим лагом.

По статистике «Сбериндекса», медиана в апреле была на уровне 58 тысяч рублей — почти в 1,7 раза ниже средней оценки Росстата. На ноябрь 2025 года средний показатель по стране составлял 98 тысяч, а медианный — 61 тыс. Разрыв — около 1,6 раза.

Причина — в методике подсчета и структуре доходов, — пояснил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Средний показатель чувствителен к высоким доходам: крупные бонусы и зарплаты топ-менеджеров заметно повышают итоговую цифру. Медиана, напротив, отражает уровень, вокруг которого сосредоточены доходы большинства.

Существенное превышение среднего над медианой говорит о сильной дифференциации.

Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, традиционно считается, что больше всего зарабатывают в добыче, однако это верно прежде всего для среднего показателя. По медиане лидируют управленцы, финансисты, консультанты и специалисты IT, а также транспорт и логистика. Наименьшие доходы — в сельском хозяйстве, туризме, рознице и бюджетной сфере.
зарплата
экономика
