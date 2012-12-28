Все новости
В России
49
39 минут назад

ФАС исключила 51 миллиард рублей необоснованных затрат из тарифов на ЖКУ

ФАС в 2025 году предписала исключить 51 миллиард рублей экономически необоснованных расходов из тарифов ЖКХ.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, что из тарифов на ЖКУ в 2025 году было исключено 51 млрд рублей экономически необоснованных затрат, — передает ТАСС.

«Если в 2020 году из тарифа было исключено 2,4 млрд, то в 2025 году — уже 51 млрд [рублей] экономически необоснованных затрат. С 2024 года эта работа ведется и нашими территориальными органами. Мы взаимодействуем постоянно также с Генеральной прокуратурой РФ. Принятые меры позволили в ряде регионов снизить тарифы в отдельных сферах ЖКХ. Например, в Ленинградской области — в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В Пермском крае — в сферах теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами. В Республике Алтай, Алтайском крае, Самарской области — также в сферах обращения с ТКО. В этом году работа по проверке тарифного решения будет продолжаться», — отметил глава службы.

Руководитель службы подчеркнул, что с 1 января 2026 года никаких изменений тарифов ЖКХ не проводилось.

В Госдуме в свою очередь предложили рассмотреть законопроект, который обязывает коммунальные службы объяснять изменения в тарифах ЖКХ.

Шаскольский также заявил, что ФАС контролирует на постоянной основе ситуацию с ценами на социально значимых товарных рынках, — пишет КП.
тарифы
ЖКХ
