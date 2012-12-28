Власти ограничат максимальный размер штрафов по просрочке за рассрочку на жилье

Власти планируют законодательно ограничить максимальный размер штрафов за просрочку платежей по рассрочке на жилье. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.





Он отметил, что они могут достигать 50% от всей суммы долга. При этом квартиры до полного расчета остаются на балансе продавца, а сама рассрочка по сути подменяет кредит, обеспеченный ипотекой.«Мы совместно с правительством планируем урегулировать рынок рассрочки на недвижимость», — заявил Мамута.Сейчас готовится законопроект, который установит единые правила для рассрочки на жилье, уточнил он. Документ дорабатывают совместно с Минстроем и участниками рынка и, как ожидается, в ближайшее время он будет подготовлен правительством к внесению в Госдуму.В частности, предлагается ограничить штрафы по просрочке на уровне не более 20% от суммы просроченного платежа, а не от всей задолженности, уточнил Мамута. Кроме того, планируется закрепить переход права собственности к покупателю после ввода дома в эксплуатацию с одновременным возникновением залогового права у застройщика, а также обязать передавать информацию о долговой нагрузке по рассрочке в Бюро кредитных историй.