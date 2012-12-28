Все новости
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и опасная строчка в резюме, из-за которой не примут на работу
Общество
Снега в Липецке — в два раза больше нормы: ждут паводок
Общество
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
Жители «Звездного» провели еще одну ночь без тепла
Общество
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области замедлили свой рост
Экономика
Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки
Происшествия
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Потепление заменит в Липецкой области снег на дождь
Погода в Липецке
В России
35
31 минуту назад

Власти ограничат максимальный размер штрафов по просрочке за рассрочку на жилье

Власти планируют законодательно ограничить максимальный размер штрафов за просрочку платежей по рассрочке на жилье. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

Он отметил, что они могут достигать 50% от всей суммы долга. При этом квартиры до полного расчета остаются на балансе продавца, а сама рассрочка по сути подменяет кредит, обеспеченный ипотекой.

«Мы совместно с правительством планируем урегулировать рынок рассрочки на недвижимость», — заявил Мамута.

Сейчас готовится законопроект, который установит единые правила для рассрочки на жилье, уточнил он. Документ дорабатывают совместно с Минстроем и участниками рынка и, как ожидается, в ближайшее время он будет подготовлен правительством к внесению в Госдуму.

В частности, предлагается ограничить штрафы по просрочке на уровне не более 20% от суммы просроченного платежа, а не от всей задолженности, уточнил Мамута. Кроме того, планируется закрепить переход права собственности к покупателю после ввода дома в эксплуатацию с одновременным возникновением залогового права у застройщика, а также обязать передавать информацию о долговой нагрузке по рассрочке в Бюро кредитных историй.
