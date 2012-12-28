Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
В Волгоградской области беспилотник упал на территорию детского сада
Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
По его словам, регион подвергся массированной атаке беспилотников по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.
«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка», — говорится в сообщении.
Кроме того, на юге Волгограда в результате атаки произошло возгорание на территории завода. По предварительным данным, никто не пострадал. Бочаров добавил, что сотрудники оперативных служб приступили к поиску возможных обломков дронов и их ликвидации.
