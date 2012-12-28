В Волгоградской области беспилотник упал на территорию детского сада

Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территорию детского сада в Волгоградской области, кроме того, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда, — сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.По его словам, регион подвергся массированной атаке беспилотников по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка», — говорится в сообщении.Кроме того, на юге Волгограда в результате атаки произошло возгорание на территории завода. По предварительным данным, никто не пострадал. Бочаров добавил, что сотрудники оперативных служб приступили к поиску возможных обломков дронов и их ликвидации.