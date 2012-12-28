Плюс 30% к скорости: МегаФон расширил сеть на дороге Хлевное-Тербуны

Трасса Хлевное-Тербуны длиной 64 километра входит в опорную сеть Липецкой области и является частью кратчайшего маршрута из областного центра в соседний Курск. В сутки здесь проезжают около 5 тысяч автомобилей. Теперь посередине пути водители и пассажиры гарантировано попадают в зону устойчивого сигнала и получают ускоренный доступ во все цифровые сервисы.

Двухполосная трасса расположена на юге Липецкой области и соединяет два районных центра: Хлевное и Тербуны. В этих селах проживают в общей сложности 13 тысяч человек, часть из которых ежедневно курсирует между населенными пунктами: на работу и обратно домой. Ровно на полпути находится село Большая Поляна, где в январе этого года связисты МегаФона модернизировали базовую станцию. Инженеры оператора подключили дополнительно среднечастотный диапазон, обеспечивающий баланс между хорошим покрытием и высокой скоростью передачи данных.

«Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в Большой Поляне выросла примерно на 30% и может достигать 80 Мбит/с, а значит, у более чем 500 жителей села стало еще больше возможностей для удалённой работы, учёбы и ведения бизнеса. Более того, улучшение параметров связи могут заметить жители двух райцентров, которые активно пользуются проходящей мимо трассой – по дороге на работу пассажиры транспорта могут и фильм посмотреть, и с онлайн-документами поработать, и с друзьями пообщаться», — говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Добавим, что в целом за 2025 год инженеры оператора построили и модернизировали более 120 базовых станций в крупных городах и небольших населенных пунктах региона.

Реклама. ПАО «Мегафон»