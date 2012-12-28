Все новости
В России
37
сегодня, 12:07

Крупнейший производитель цемента приостановил работу двух заводов в РФ

Российский производитель цемента «Цемрос» приостановил работу двух заводов в Белгородской и Ульяновской областях.

Холдинг «Цемрос» закрывает производство в Белгородской и Ульяновской областях

Крупнейший производитель цемента в России приостановил работу своих предприятий в Белгородской и Ульяновской областях.

Еще один завод в Липецкой области перешел в ограниченный режим производства. Теперь на нем функционируют лишь подразделения, специализирующиеся на помоле и упаковке, а также лаборатории. Об этом РБК рассказал представитель холдинга «Цемрос».

Решение принято на фоне сокращения спроса при одновременном росте импорта. Сейчас в Россию активно поставляется продукция из Белоруссии и Ирана, цены на которую бывают ниже, чем у отечественных игроков.

Кроме того, снижается и потребление цемента для строительства жилья. Так, в первом полугодии 2025 года оно снизилось в России на 8,6%, а во втором квартале — на 10,5%, — передает Bfm.ru.

Окончательное решение по работе других производств будет зависеть в том числе от спроса на цемент и прочих факторов, — передает РБК. В целом на территории России случаи приостановки деятельности цементных предприятий пока носят единичный характер, указывают в «Союзцементе». Но во время предыдущего падения спроса, который наблюдался в 2014–2018 годах, в стране было выведено из хозяйственного оборота как минимум шесть заводов и заморожено около 30 млн т мощностей, — отметил представитель «Цемроса».
цемент
экономика
заводы
производство
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
