В России
67
сегодня, 12:15
Сотрудники пострадали на складе Wildberries из-за обрушения кровли
В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что причиной инцидента стала экстремальная погода. По данным компании, конструкция кровли сместилась из-за «аномально высокого объема осадков» в декабре.
"Трое пострадавших в результате инцидента оперативно получили всю необходимую медицинскую помощь, при этом полученные ими ушибы носят незначительный характер", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, сотрудники были оперативно эвакуированы. На месте работают правоохранительные органы. Доступ на объект временно ограничен для обеспечения безопасности. Остальные сотрудники не пострадали.
В региональной прокуратуре подтвердили, что обрушение кровли произошло в зоне разгрузки. Проводится доследственная проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), которая находится на контроле надзорного ведомства. Также проведена проверка исполнения требований законодательства об охране труда и соблюдения градостроительных норм при возведении объекта.
