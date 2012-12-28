Липчанка торговала контрафактными сигаретами: у неё конфисковали «Киа»

Женщина купила для перепродажи более 3,8 тысячи пачек немаркированных табачных изделий.

Торговавшую контрафактными сигаретами липчанку оштрафовали на 250 рублей и конфисковали у неё автомобиль «Киа Соренто», на котором она развозила товар по павильонам, то есть использовала для совершения преступления.Женщину осудили по части пятой статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками)».«Липчанка приобрела более 3,8 тысячи пачек немаркированных табачных изделий на сумму свыше 600 тысяч рублей и перевезла их на своем автомобиле «Киа Соренто» в торговые павильоны. Часть продукции женщина успела реализовать. Оставшийся контрафакт изъяли полицейские», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.