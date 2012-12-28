Все новости
Общество
189
сегодня, 09:00

Как рассказать о себе бесплатно в федеральном СМИ, где полоса стоит три миллиона рублей?

Этому учат представителей липецких НКО и социальных проектов.

Как подружиться с журналистами и вместе создавать добрые инфоповоды и популяризировать полезные социальные инициативы? Как рассказать о себе бесплатно на страницах федерального издания? Как быть уникальным и интересным другим? Этому и другому более пятидесяти представителей липецких НКО (в том числе созданных совсем недавно) и социальных проектов, блогеров, медиаволонтеров, опытных журналистов и студентов медиаспециальностей учат на образовательном интенсиве и медиаигре «Открытые НКО – dobro.live», которые проводит 11–12 декабря в Липецке АНО «Ноосфера» совместно с издательским домом «Комсомольская правда» при поддержке Фонда президентских грантов.

Образовательный интенсив и медиаигра «Открытые НКО – dobro.live» призваны усадить все заинтересованные в создании добрых инфоповодов стороны за один стол и поближе познакомить со спецификой друг друга. В ходе этой игры можно было взять на себя роль руководителя НКО, журналиста, пиарщика, грантодателя, куратора и благополучателя, разработать медиаплан и бренд социальной компании — а значит научиться реализовывать задумки и организовывать взаимовыгодную коммуникацию и в реальной жизни. Также эта игра помогает разобраться в форматах публикаций, подходящих для разных изданий, выстроить взаимодействие со СМИ.

— К сожалению, сегодня журналисты почти ничего не знают про НКО, а некоммерческие организации — про специфику медиабизнеса. Некоммерческие организации нужно учить рассказывать о себе в СМИ и соцсетях, — сказала руководитель социальных программ «Комсомольской правды», основатель проектов «Открытые НКО» и «Школа лидеров НКО» Анна Хороших.

IMG_4368.jpeg

В первую очередь липчан познакомили с действенным инструментом для НКО, которым ещё с 2019 года они могут пользоваться абсолютно бесплатно — платформой «Открытые НКО — dobro.live». На нее общественники из разных регионов страны присылают заявки своих мероприятиях, проектах и героях, а команда редакторов помогает сделать материалы интересными, и после доработки публикует их в ленте новостей. По сути это внешняя пресс-служба, которая может стать мостиком между НКО в регионах и СМИ, в том числе федеральными. Лучшие материалы попадают на сайт и в газету «Комсомольская правда», а с самыми активными лидерами НКО записывают подкасты и эфиры для федерального радиоканала.

Также в интенсив вошёл мастер-класс по публичным выступлениям от Натальи Макаровой — тренера по ораторскому мастерству и замдиректора радио «Комсомольская правда». Кроме того, руководителей НКО учили продвигать свой личный бренд: ведь зачастую именно на имя приходят и благополучатели, и жертвователи, и партнёры. Причём учёба была не только групповой, но и по желанию — индивидуальной, c разбором страниц в соцсетях опытным SMМ-щиком.

Сегодня проект «Открытые НКО» объединяет СМИ и некоммерческие организации по всей России, помогая им эффективно взаимодействовать с медиа, а журналистам — находить героев и готовые материалы для публикаций. Разработанная год назад медиаигра «Открытые НКО – dobro.live» прошла уже в 13 регионах. Липецк стал пятым городом, где в этом году проводят такой образовательный интенсив. До нас были Ханты-Мансийск и Воронеж. А после Нового года проект продолжит работу в Курске, Белгороде, Луганске, Донецке и Симферополе, где НКО испытывают наибольшие сложности.

Азы работы с ресурсом «dobro.live» и с журналистами — особенно с медиаволонтёрами и студентами представителям липецких НКО рассказала Маргарита Ахундова, PR-продюсер медиаплатформы «Открытые НКО». Оказывается, эта платформа может стать хорошим инструментом и для подготовки грантовых заявок — для дополнительной верификации и составления портфолио из публикаций.

IMG_4364.jpeg

Представителям НКО давали вполне жизненные и простые советы и уроки по медиапродвижению — учили искать союзников в лице студентов институтов, погружали в основы сторителлинга, приводили примеры цепляющих провокационных заголовков, призывали практиковать насмотренность. И как правило такие уроки не проходят бесследно: о деятельности НКО, действительно, начинают рассказывать федеральные СМИ. В той же «Комсомольской правде» в год выходит четыре полосы в рамках проекта «Открытые НКО» и девять — в рамках проекта «Доброволец». Хотя для рекламодателей одна полоса в газете стоит три миллиона рублей!

IMG_4365.jpeg

Своим опытом работы и привлечения в регион более 8 миллионов рублей с коллегами поделилась специалист по связям с общественностью липецкого благотворительного фонда «Светлое начало» Жанна Полухина. Эта организация занимается восстановлением святынь и реализацией программ содействия духовному просвещению и развитию личности через православное искусство. В этом году «Светлое начало» получило региональную субсидию на свои проекты по изучению истории храмов в Чаплыгине, Ельце и Добром. Разбор реального регионального кейса многолетней работы в НКО для Жанны оказался ещё и «экзаменом» по публичным выступлениям на Школе лидеров НКО «Новые горизонты». 

IMG_4369.jpeg

Добавим, что и после окончания двухдневного интенсива самые активные и смелые могут продолжить сотрудничество с платформой «Открытые НКО».

НКО
