40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
1129
57 минут назад
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Горела квартира.
Из-за сильного задымления были эвакуированы 25 жильцов дома. Площадь пожара составила девять квадратных метров.,,
Еще один пожар произошел вчера в Липецке на улице Небесной — на пяти квадратных метрах горел чердак. Пожарные также выезжали на вызов с улицы Петра Смородина, где произошло короткое замыкание в девятиэтажном доме.
В селе Большая Кузьминка Липецкого округа сгорел жилой дом площадью 144 квадратных метра. В поселке Рощинский Чаплыгинского округа огонь повредил моторный отсек автомобиля «УАЗ Патриот».
0
0
1
0
0
Комментарии