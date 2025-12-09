Все новости
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Происшествия
1129
57 минут назад

25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева

Горела квартира.

Вечером 8 декабря в пятиэтажке на улице Вермишева в Липецке горела квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Из-за сильного задымления были эвакуированы 25 жильцов дома. Площадь пожара составила девять квадратных метров.,,

photo_2025-12-09_09-08-20.jpg

Еще один пожар произошел вчера в Липецке на улице Небесной — на пяти квадратных метрах горел чердак. Пожарные также выезжали на вызов с улицы Петра Смородина, где произошло короткое замыкание в девятиэтажном доме.

В селе Большая Кузьминка Липецкого округа сгорел жилой дом площадью 144 квадратных метра. В поселке Рощинский Чаплыгинского округа огонь повредил моторный отсек автомобиля «УАЗ Патриот».

photo_2025-12-09_09-01-22.jpg
МЧС
пожар
