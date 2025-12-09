25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева

Горела квартира.



Вечером 8 декабря в пятиэтажке на улице Вермишева в Липецке горела квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Из-за сильного задымления были эвакуированы 25 жильцов дома. Площадь пожара составила девять квадратных метров.,,Еще один пожар произошел вчера в Липецке на улице Небесной — на пяти квадратных метрах горел чердак. Пожарные также выезжали на вызов с улицы Петра Смородина, где произошло короткое замыкание в девятиэтажном доме.В селе Большая Кузьминка Липецкого округа сгорел жилой дом площадью 144 квадратных метра. В поселке Рощинский Чаплыгинского округа огонь повредил моторный отсек автомобиля «УАЗ Патриот».