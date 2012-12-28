Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить

Власти прорабатывают вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Нововведение указано в проекте Плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, который обсуждается в профильных ведомствах. С документом ознакомились «Известия».





«Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта хотя бы на определенный временной период. В обновленной Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива», — заявили «Известиям» в министерстве.Сейчас на межведомственном уровне проходит процедура согласования проекта плана мероприятий по реализации стратегии, и в нем есть меры дополнительной поддержки газомоторного транспорта на федеральном и региональном уровнях, добавили в министерстве.Российская Энергостратегия до 2050 года предполагает увеличение потребления метана в качестве моторного топлива в 13 раз: с 2,19 млрд куб. м в 2023-м до 21,3–29,3 млрд куб. м в 2050-м. Также в конце августа правительство утвердило концепцию развития рынка такого топлива на период до 2035 года. В целевом сценарии документа планируется производство 528 тыс. единиц таких машин и переоборудование еще 525 тыс.Численность газомоторных автомобилей будет только расти, прогнозируют в Минэнерго.С 1 декабря 2025 года планируются изменения порядка выплат утильбора: коэффициент, на который умножают базовую ставку, будет зависеть не только от объема двигателя и возраста автомобиля, но и от мощности двигателя. Чем мощнее машина, тем будет выше коэффициент.