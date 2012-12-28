Происшествия
23 минуты назад
В елецком садике воспитательницу обокрал коллега-дворник
Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.
— Мужчина нашёл карту и решил оставить её себе, а 12 ноября оплатил картой женщины товары в нескольких торговых точках Ельца, потратив 3 927 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Дворник полностью признал вину полностью и раскаялся. В отношении него всё возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
