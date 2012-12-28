Все новости
У Центра культуры устроили погром
Происшествия
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
15-летняя девочка перевела бабушкины деньги мошенникам
Происшествия
Многострадальную Крайнюю опять раскопают
Общество
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 28,4%
Здоровье
В елецком садике воспитательницу обокрал коллега-дворник
Происшествия
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
95
23 минуты назад

В елецком садике воспитательницу обокрал коллега-дворник

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.

13 ноября в Ельце в полицию обратилась 55-летняя воспитательница детского сада с заявлением о краже денег с потерянной банковской карты. Подозревают 60-летнего дворника этого же детского сада.

— Мужчина нашёл карту и решил оставить её себе, а 12 ноября оплатил картой женщины товары в нескольких торговых точках Ельца, потратив 3 927 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Дворник полностью признал вину полностью и раскаялся. В отношении него всё возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
