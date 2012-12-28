Все новости
Общество
84
сегодня, 16:38

В «РВК-Липецк» открестились от провала напротив мэрии

Нарушений конструкции колодца, обслуживаемого «РВК – Липецк», не было обнаружено.

6 ноября мы рассказали, что прямо напротив липецкой мэрии на Театральной площади образовался провал — рядом с люком осыпались кирпичи.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка следующим образом: «Сотрудники муниципального управления благоустройства возле остановочного павильона «Театральная площадь» (в сторону НЛМК) выявили два проседания грунта: одно у колодца «РВК – Липецк», другое в нескольких метрах от него — «РИР-Энерго». Проседания обозначены пластиковыми дорожными блоками».

Но сегодня в «РВК-Липецк» открестились от провала.

«РВК-Липецк» не проводил на Театральной площади никаких работ, которые могли повлечь за собой провал уложенного здесь плиточного покрытия. Однако специалисты водоканала обследовали территорию. Нарушений конструкции колодца, обслуживаемого «РВК – Липецк», специалистами не обнаружено. Также не выявлено утечек на сетях, расположенных здесь и находящихся в зоне эксплуатационной ответственности водоканала», — сообщили в пресс-службе компании.
ЖКХ
0
0
0
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
