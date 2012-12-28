70-летний липчанин перевёл мошенникам полтора миллиона рублей

При этом пенсионер... спасал свои деньги от мошенников!

21 октября в полицию обратился 70-летний липчанин, которому неделю звонили на стационарный и мобильный номера «сотрудники ФСБ». Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, с мужчиной общались под предлогом спасения его денег от мошенников. В результате он последовал всем рекомендациям звонивших и лишился 1 500 000 рублей.А 36-летняя ельчанка 10 дней общалась с мошенниками в Telegram и отправила на «безопасный счёт» 1 135 000 рублей.