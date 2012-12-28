Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
вчера, 15:10
70-летний липчанин перевёл мошенникам полтора миллиона рублей
При этом пенсионер... спасал свои деньги от мошенников!
А 36-летняя ельчанка 10 дней общалась с мошенниками в Telegram и отправила на «безопасный счёт» 1 135 000 рублей.
Комментарии (11)