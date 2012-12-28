Все новости
Аномалия на кольцевой дороге: четыре ДТП на коротком участке
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Пропавшую 84-летнюю пенсионерку нашли на чердаке
Происшествия
На улице Московской на «Мерседес» приземлился кирпич
Происшествия
Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Общество
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Охранявшей осужденных собаке ищут хозяина
Общество
Не тормози: «Инфинити Групп» проиграла значимые торги на ремонт липецких дорог
Общество
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Липецкий «Мбаппе» разыгрался: «молодёжка» разнесла в гостях Брянск
Спорт
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Как «Металлург» запутали в часовых поясах
Спорт
Тренер «Металлурга» рассказал о чуде
Спорт
Происшествия
899
вчера, 15:10
11

70-летний липчанин перевёл мошенникам полтора миллиона рублей

При этом пенсионер... спасал свои деньги от мошенников!

21 октября в полицию обратился 70-летний липчанин, которому неделю звонили на стационарный и мобильный номера «сотрудники ФСБ». Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, с мужчиной общались под предлогом спасения его денег от мошенников. В результате он последовал всем рекомендациям звонивших и лишился 1 500 000 рублей.

А 36-летняя ельчанка 10 дней общалась с мошенниками в Telegram и отправила на «безопасный счёт» 1 135 000 рублей.
мошенничество
0
3
1
0
8

Комментарии (11)

Комментарии (11)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
вчера, 22:59
Ну и зачем им деньги, они вероятно не заработали их честным трудом…
Ответить
Ну и что?
вчера, 20:04
Кому-то их жалеть надо?
Ответить
Буквоед
вчера, 18:45
Сколько дурака ни учи,умнее он не станет!
Ответить
Такие
вчера, 17:57
деньги просто так не переводят ! Не будьте наивны ! Деньги переводятся специально ,прикрываясь обманом мошенников !
Ответить
Однозначно так
вчера, 18:22
Это спонсирование...
Ответить
Виктор
вчера, 17:52
Прямо как в анекдоте-как внуку на день рождения так тысячу а как мошенникам так миллион даже не верится старики они прижимистые так просто с деньгами не расстаются
Ответить
...
вчера, 17:59
Однако, Вы в корне правы.
Ответить
Кю
вчера, 16:33
Легкие деньги? Нечитстые деньги?
Ответить
Ч
вчера, 15:37
Неужели существуют легковерные люди ? Быть может есть люди , впервые видящие телефон . . .
Ответить
Как
вчера, 15:34
Надеюсь-это шутка??? Люди, надо просыпаться. Нет безопасного счета и коды никому говорить нельзя. Как это донести до людей
Ответить
Молодцы
вчера, 15:20
Главное, целеустремлённость! Общаться 10 дней это какое терпение надо. Наверное, с семьёй меньше общалась в этот период.
Ответить
