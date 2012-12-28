Водитель госпитализирован после столкновения двух грузовиков в Задонском районе

Авария произошла на трасе «Дон». Столкнулись грузовики «Шакман» и «Ивеко».



8 октября в 17:30 на трассе «Дон» в Задонском районе столкнулись грузовики «Шакман» и «Ивеко». В столкновении пострадал водитель 46-летний водитель «Шакмана», он госпитализирован.«По предварительным сведениям, водитель «Шакмана» не предоставил преимущества в движении «Ивеко», — сообщает Госавтоинспекция.Еще одна авария с пострадавшим произошла вчера в Липецке: около 19:00 на пешеходном переходе через улицу Неделина 41-летняя женщина за рулем «Тойоты Рав 4» сбила 9-летнего мальчика на велосипеде. Школьнику оказали медицинскую помощь и отправили домой.