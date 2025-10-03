Происшествия
03.10.2025 13:08
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Анастасия Шишоркина была одета в светлую толстовку с чёрной жилеткой.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, девушка ушла из дома 29 сентября и с тех пор о ней ничего не известно.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, полиция просит обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону 02 (102 с мобильного) или 112.
Родственники разместили информацию о поиске девушки в соцсетях. Там говорится, что Анастасия сбежала из дома и последний раз её видели в районе остановки «Арктическая улица» в Липецке.
