Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Более чем на полусотне улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
В воскресенье в Липецкой области возможен дождь
Погода в Липецке
В Липецке дорожают куры
Общество
Липецкие полицейские задержали злоумышленника, похитившего 15 автомобилей
Происшествия
Читать все
Более чем на полусотне улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
В воскресенье в Липецкой области возможен дождь
Погода в Липецке
В Липецке дорожают куры
Общество
Липецкие полицейские задержали злоумышленника, похитившего 15 автомобилей
Происшествия
Читать все
Происшествия
5926
03.10.2025 13:08
22

17-летнюю девушку ищут с 29 сентября

Анастасия Шишоркина была одета в светлую толстовку с чёрной жилеткой.

Полицейские устанавливают местонахождение 17-летней Анастасии Шишоркиной.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, девушка ушла из дома 29 сентября и с тех пор о ней ничего не известно.

Анастасия была одета в светлую толстовку с чёрной жилеткой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, полиция просит обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону 02 (102 с мобильного) или 112.

Родственники разместили информацию о поиске девушки в соцсетях. Там говорится, что Анастасия сбежала из дома и последний раз её видели в районе остановки «Арктическая улица» в Липецке.

IMG_8767.jpeg
пропавшие без вести
4
23
0
3
9

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
стесняюсь спросить
03.10.2025 18:13
"Анастасия была одета в светлую толстовку с чёрной жилеткой." (с) Так и ушла? Без юбки или штанов?
Ответить
дед
03.10.2025 16:45
Найдется надеюсь. На фоне детских книг, совсем не детское фото.
Ответить
Злой.
03.10.2025 16:20
Сразу могут найти если чужую карту присвоил или потратил с чужой карты несколько рублей.
Ответить
Ну
03.10.2025 16:52
Её и без карты нашли уже
Ответить
Совет
03.10.2025 15:46
Ищите в Прибалтике
Ответить
Почему
03.10.2025 15:38
Не написали,что предшествовало побегу из дома.Может у нее была обида на родных.Если она на что то обиделась,то поиски могут быть долгими.Обязательно пойдет к знакомым,которые приютят.Дай,Бог,чтобы все было хорошо.
Ответить
Сергей
03.10.2025 15:37
Погуляет и вернется
Ответить
Интересно
03.10.2025 15:17
А где все люди с "активной гражданской позицией" со своими регистраторами?
Ответить
Нонка
03.10.2025 15:12
Либо в таборе искать? Где ты девченка - откликнись что бы мы тут не мотались...
Ответить
Однако же
03.10.2025 14:50
попробуй подними тысяч пять на пути, тебя сразу выследят.
Ответить
Ну
03.10.2025 15:15
Если это будут твои пять тысяч.
Ответить
Липчанка
03.10.2025 14:48
В каждом городе и районе на каждом шагу камеры слежения. Неужели так тяжело отследить ее путь.
Ответить
123
03.10.2025 15:11
Камеры то висят .много .но больше половины не работают
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить