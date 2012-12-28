Все новости
В России
54
сегодня, 15:41

Для выезда в Абхазию и Белоруссию с 2026 года детям до 14 лет потребуется загранпаспорт

С 20 января 2026 года дети младше 14 лет для выезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию должны будут иметь при себе заграничные паспорта.

С 20 января следующего года гражданам России младше 14 лет будет необходим загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, — рассказали представители Миграционной службы МВД России.

Новое правило актуально для детей, выезжающих из страны с родителями или сопровождающими.

При этом подросткам старше 14 лет и совершеннолетним гражданам можно въезжать в указанные выше государства по внутреннему паспорту России.

Уточняется, что дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в Российскую Федерацию.

Но после 20 января пересекать границу они смогут только при наличии нового документа.
