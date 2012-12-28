Для выезда в Абхазию и Белоруссию с 2026 года детям до 14 лет потребуется загранпаспорт

С 20 января 2026 года дети младше 14 лет для выезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию должны будут иметь при себе заграничные паспорта.