У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей

Уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции направлено в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции на сумму свыше 34 миллионов рублей (по пункту «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ).«По версии следствия, в июне прошлого года липчанин приобрел 265 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, которые хранил с целью дальнейшей реализации по сниженным ценам. Но его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Липецкой области, а продукция стоимостью более 34 миллионов рублей изъята из незаконного оборота», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.