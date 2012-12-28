Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции направлено в суд.
«По версии следствия, в июне прошлого года липчанин приобрел 265 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, которые хранил с целью дальнейшей реализации по сниженным ценам. Но его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Липецкой области, а продукция стоимостью более 34 миллионов рублей изъята из незаконного оборота», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
