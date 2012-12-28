У укравшего 25 тонн удобрений мужчины конфисковали самосвал

Его подельникам повезло больше: они остались только без телефонов.

Трое жителей Усманского района выслушали приговор по уголовному делу о краже в крупном размере.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в период с 27 по 31 августа прошлого года мужчины украли более 25 тонн удобрений, которые принадлежали местному предприятию и предназначались для внесения в почву сельскохозяйственных угодий в районе сел Никольское и Сторожевое. Ущерб превысил 970 тысяч рублей.Мужчины признали вину и даже вернули похищенное. В результате каждый получил по году лишения свободы условно. Но у одного осужденного в пользу государства также конфисковали грузовой автомобиль «САЗ 3503», а у всех — сотовые телефоны, которые использовались сообщниками при совершении преступления.