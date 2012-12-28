Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
321
сегодня, 17:13
У укравшего 25 тонн удобрений мужчины конфисковали самосвал
Его подельникам повезло больше: они остались только без телефонов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в период с 27 по 31 августа прошлого года мужчины украли более 25 тонн удобрений, которые принадлежали местному предприятию и предназначались для внесения в почву сельскохозяйственных угодий в районе сел Никольское и Сторожевое. Ущерб превысил 970 тысяч рублей.
Мужчины признали вину и даже вернули похищенное. В результате каждый получил по году лишения свободы условно. Но у одного осужденного в пользу государства также конфисковали грузовой автомобиль «САЗ 3503», а у всех — сотовые телефоны, которые использовались сообщниками при совершении преступления.
