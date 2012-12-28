Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Происшествия
31 минуту назад
На заброшенной ферме росла конопля
Собравшему урожай 22-летнему мужчине грозит до десяти лет колонии.
— По данным следствия, поздно вечером 27 июня этого года на территории недействующей фермы в селе Большая Боёвка Долгоруковского района он обнаружил дикорастущую коноплю, которую сорвал, положил в сумку и хранил для личного употребления, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Уже на следующий день после сбора урожая на ферме — 28 июня полицейские задержали мужчину с этой сумкой и изъяли 223 грамма марихуаны.
Теперь мужчине грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
