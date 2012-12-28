Все новости
Политика
50
27 минут назад

В первый день выборов проголосовал каждый пятый избиратель области

Явка в Липецке составила 15,38%.

В первый день выборов депутатов местных Советов явка избирателей составила 21,54 %: различными способами — непосредственно на участках и с помощью ДЭГ — проголосовали 153 526 человек. Дистанционное электронное голосование не останавливалось ночью. К восьми утра 13 сентября электронные бюллетени заполнили 33 тысячи избирателей Липецка,  или почти 80% заявившихся. Такие данные приводит избирательная комиссия Липецкой области.

В Липецке 12 сентября проголосовали 60 734 избирателей или 15,38% от их общего числа. 

За три дня голосования, 12 по 14 сентября, будут избраны 36 депутатов Липецкого городского Совета, депутаты Советов 12-ти муниципальных округов (Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Краснинского, Лебедянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского), восьми сельских поселений и довыбраны два депутата Елецкого горсовета — всего 345 человек. Голосование завершится в восемь вечера 14 сентября. 

выборы
Липецкий городской Совет
1
0
0
0
1

Комментарии

