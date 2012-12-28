Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
В первый день выборов проголосовал каждый пятый избиратель области
Явка в Липецке составила 15,38%.
В Липецке 12 сентября проголосовали 60 734 избирателей или 15,38% от их общего числа.
За три дня голосования, 12 по 14 сентября, будут избраны 36 депутатов Липецкого городского Совета, депутаты Советов 12-ти муниципальных округов (Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Краснинского, Лебедянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского), восьми сельских поселений и довыбраны два депутата Елецкого горсовета — всего 345 человек. Голосование завершится в восемь вечера 14 сентября.
